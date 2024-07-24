衛炳江：培養國際視野人才　規劃職業發展

上圖：衛炳江建議，特區政府可與專上院校合作，從多方面優化教育和研究制度及配置，以吸引更多人才來港。下圖：衛炳江表示，特區政府可為大學提供“學人計劃”資助，以吸引國際知名的創科學者及其團隊來港參與教研工作。（圖源：大公報） 中評社北京7月24日電／衛炳江：培養國際視野人才 規劃職業發展階梯

來源：大公報



《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（《決定》）提出，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地。香港浸會大學校長、全國政協委員衛炳江建議，特區政府與專上院校合作，優化教育和研究制度，鼓勵學校引進國際先進的教育理念和方法，同時為人才提供明確發展階梯及多方位保障，以落實《決定》內容。



提供政策優惠與高質生活環境



衛炳江向《大公報》指出，“國際高端人才集聚高地”可以理解為一個地區或城市能夠吸引和匯聚全球的高端人才，這些人才通常在其專業領域具有高水平的專業知識和技能。這樣的地區或城市通常提供有利的政策、稅收優惠、高質量的生活環境和工作機會，以及良好的教育和研究制度及設置，從而成為高端人才工作和生活的首選之地。



要為香港創造有利條件，吸引和培育國際高端人才，衛炳江建議，特區政府及專上院校可以合作，從多方面優化教育和研究制度及配置。“首先，特區政府可以改革教育體系，並鼓勵學校引進國際先進的教育理念和方法，提高教育質量，培養具有國際視野的人才。”



加強交流合作 提升國際影響力



衛炳江建議，香港專上院校可透過與國際知名學府合作，開設更多專業培訓課程，為學生提供與國際接軌的技能和知識，亦可與國際知名院校合作開辦“2＋2”、“3＋1”、“4＋1”等學士學位課程或交換生計劃，香港或外地學生既在本地修讀課程，亦能到外地上課，瞭解外地的生活和文化，豐富學習經歷和體驗，提升專業知識和技能。

