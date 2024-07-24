經濟轉型主動作為　健全機制善拚敢贏

圖：民建聯舉辦論壇，探討如何發揮香港的獨特優勢，協助國家及香港的新質生產力的發展。（圖源：大公報） 中評社北京7月24日電／據大公報報導，民建聯昨日舉辦“發揮香港優勢 推動新質生產力發展 民建聯高端論壇”，探討如何發揮香港的獨特優勢，協助國家及本港新質生產力的發展。論壇以線上線下形式舉行，合共逾百人參與。



行政長官李家超視頻致辭時表示，二十屆三中全會上星期在北京勝利閉幕。全會強調要健全推動經濟高質量發展體制機制，並且提出要健全因地制宜發展新質生產力體制機制。香港正處於經濟轉型期，需要積極主動作為，面對挑戰要識變、應變、懂變，發揮香港善拚敢贏的精神，善用新質生產力發展帶來的機會，推動經濟實現新飛躍。＼大公報記者 龔學鳴



李家超表示，今年是中華人民共和國成立75周年。在過去四分之三個世紀以來，國家帶領全國人民同心同德、砥礪奮進，取得舉世矚目的偉大成就。香港和國家的發展息息相關，密不可分。“一國兩制”是香港繁榮穩定的重要基石。在“一國兩制”下，香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，高度專業化、市場化、國際化，是世界上唯一同時擁有中國優勢和國際優勢的世界級城市。



將創科成果應用到產業發展



香港正全力建設國際創新科技中心，因地制宜發展新質生產力。李家超表示，香港擁有五所全球百強大學，科研實力聞名國際，會繼續加強原創性科技創新的研發，將創科成果應用到具體產業發展。



李家超指出，本屆政府推出100億港元的“產學研1＋計劃”，促進本港大學科研成果轉化和商品化，首批資助項目已於今年五月落實。今年內亦將推出100億港元的“新型工業加速計劃”，為從事策略性產業的企業提供配對資助，鼓勵他們在香港建設智能生產設施，強化上游研發和實現以科技大數據和人工智能等，推動新質生產力發展。



李家超提及，他將於今年十月發表第三份施政報告，現正進行公眾咨詢，並鼓勵各位繼續積極建言獻策，讓其吸納多元意見，全力聚焦發展經濟，改善民生。



論壇邀請了創新科技及工業局局長孫東、億航智能設備（廣州）有限公司副總裁許偉東、優必選首席財務官張钜發表主題演講。全國人大常委會委員、民建聯立法會議員李慧琼，民建聯副主席及立法會議員葛珮帆，港區全國人大代表、民建聯立法會議員陳仲尼都分別主持了座談環節。

