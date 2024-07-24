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俄稱控制一定居點 烏稱前線局勢緊張
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2024-07-24 17:54:04
（圖源：央視網）
中評社北京7月24日電／據央視網報導，俄羅斯國防部當地時間7月23日發布戰報稱，俄軍控制頓涅茨克地區的伊萬諾－達里耶夫卡定居點。過去一天，俄各集團軍打擊烏軍人員，擊毀坦克、裝甲車、榴彈炮等武器裝備和設施。俄防空部隊擊落151架烏軍無人機。
同一天，烏克蘭武裝部隊總參謀部發布戰報稱，當天前線共發生83次交戰，在波克羅夫斯克地區，當天俄軍已對烏軍陣地發動了27次攻擊。
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