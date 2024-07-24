“粵滇·瀾湄線”國際貨運班列正式開行

中評社北京7月24日電／原標題：“粵滇·瀾湄線”國際貨運班列暨中老泰國際貨物列車正式開行

來源：新華社



7月24日，兩列滿載貨物的列車——“粵滇·瀾湄線”國際貨運班列與“中老泰國際貨物列車（昆明—曼谷號）”同時啟程，從雲南省昆明市王家營西站駛出，分別奔向中國廣州和老撾萬象、泰國曼谷等地。這標誌著“粵滇·瀾湄線”國際貨運班列暨中老泰國際貨物列車正式開行，打通了一條連接廣東、雲南與東南亞的國際貨運通道。



“粵滇·瀾湄線”國際貨運班列是廣東省與雲南省深入貫徹“一帶一路”倡議，共同打造的一條國際貨運通道，班列往返於中國廣東、雲南與老撾、泰國等國家之間，形成一條貫穿中國華南、西南，連接東南亞的高效物流通道。據中國鐵路昆明局集團有限公司貨運部門有關負責人介紹，該班列運輸貨物種類豐富，包括來自廣東的電子產品、機械設備、日用百貨以及東南亞地區的水果、橡膠、礦產等產品。



未來，隨著“粵滇·瀾湄線”國際貨運班列暨中老泰國際貨物列車的開行，經中老鐵路向北與中國鐵路網連通，到達昆明、廣州、上海、浙江、西安、成都、重慶等物流集散中心，再由中國鐵路網通過中歐班列連接歐洲，最遠可達德國、西班牙等國家；向南與泰國米軌鐵路網連通，到達南部港口，直至馬來西亞和新加坡，中國與東南亞國家的經貿往來將更加緊密，共同推動區域經濟的繁榮與發展。