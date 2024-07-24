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莫斯科汽車爆炸事件致兩人受傷
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2024-07-24 17:52:22
中評社北京7月24日電／據新華社報導，據塔斯社報導，俄羅斯首都莫斯科北部一棟居民樓附近的停車場24日發生汽車爆炸事件，造成兩人受傷。
俄內務部發言人沃爾克在社交媒體上發布消息說，爆炸由安裝在停車場內一輛汽車上的不明爆炸裝置引發，導致該車車主及一名乘客受傷，兩人已被送往醫院。爆炸還造成多輛汽車受損。
目前，俄偵查部門已刑事立案，刑偵人員正在爆炸現場進行調查，以確定犯罪嫌疑人。
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