福建省內明日全部旅客列車及後日部分客車停運

中評社香港7月24日電／格美已增強為超強颱風。內地氣象部門預料，格美將於明日下午到夜間，在福建省福鼎到晉江一帶沿岸登陸，之後繼續深入內陸北上。



香港電台報導，受格美影響，未來3日福建多地將普遍落暴雨，而福建鐵路沿線將有大雨到暴雨，部分區段將出現特大暴雨。鐵路公司已啟動防洪、防颱風應急響應，計劃停運省內明日全部旅客列車及後日部分旅客列車，已購票旅客可於停運公布後、原定乘車日期30日內退票。風暴期間，鐵路部門將結合風速雨量，動態調整列車開行方案，採取限速、停運、恢復開行及加開等措施。