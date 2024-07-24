老虎機廠商創始人被指漏報約50億日元收入

中評社香港7月24日電／據NHK對相關人士採訪獲知，東京國稅局指出，一家老虎機大型製造商創始人在稅務申報中漏報約50億日元，其理由是，該創始人在香港的資產管理公司的部分收入應與其個人收入合算，納入申報對象。



被指存在漏報行為的是環球娛樂公司創始人及前董事長岡田和生（81歲），該公司是在東京證交所標準市場上市的老虎機大型製造商。



據相關人士透露，岡田在稅率遠低於日本的香港設立了一家公司，並曾通過這家公司管理約1000億日元的個人資產。



東京國稅局認為岡田在香港設立的這家公司沒有實際業務，公司收入的一部分應與岡田的個人收入合算，納入申報對象，由此指出岡田在截至2020年的3年裡漏報了50億日元。



追徵稅款約為27億日元。岡田不服，向國稅不服審判所提出了審查請求，但被駁回。指出，一家老虎機大型製造商創始人在稅務申報中漏報約50億日元，其理由是，該創始人在香港的資產管理公司的部分收入應與其個人收入合算，納入申報對象。



被指存在漏報行為的是環球娛樂公司創始人及前董事長岡田和生（81歲），該公司是在東京證交所標準市場上市的老虎機大型製造商。



據相關人士透露，岡田在稅率遠低於日本的香港設立了一家公司，並曾通過這家公司管理約1000億日元的個人資產。



東京國稅局認為岡田在香港設立的這家公司沒有實際業務，公司收入的一部分應與岡田的個人收入合算，納入申報對象，由此指出岡田在截至2020年的3年裡漏報了50億日元。



追徵稅款約為27億日元。岡田不服，向國稅不服審判所提出了審查請求，但被駁回。