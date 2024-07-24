朔爾茨：哈里斯“非常可能”贏得美國大選

中評社香港7月24日電／德國總理朔爾茨(Oaf Scholz)今天(24日)表示，他認為美國副總統哈里斯(Kamala Harris)“非常可能”在今年稍後贏得美國總統大選。然而在面對共和黨總統候選人特朗普(Donald Trump)，朔爾茨並未支持哈里斯。



美國總統拜登(Joe Biden)21日放棄競選連任，轉而支持哈里斯作為民主黨總統候選人，在11月大選中與特朗普對決。在此之前，朔爾茨在拜登與特朗普的對決中，不尋常地表態支持拜登。



RTI消息，朔爾茨今天在年度夏季記者會上表示：“美國的大選活動肯定會令人感到刺激，現在有了稍微新的陣容與新的候選人安排。”



“我認為哈里斯很有可能贏得選舉，但是美國選民將做出決定。”



朔爾茨表示，對他來說，在會談中評估政治人物們說什麼很重要，是否只是簡單地說一些事前已準備好的內容，或者實際上能夠進行真誠對話。朔爾茨說，在他與哈里斯的幾次會面中，他認為哈里斯是屬於後者。



朔爾茨說：“她知道自己想要什麼，也知道自己能做什麼。”



許多德國政界人士擔心特朗普如果重返白宮，可能會對進口產品徵收更高的關稅，並且這些德國政界人士也對特朗普領導下的美國，對北約軍事聯盟的支持發出質疑。



由於德國對美國的貿易順差，以及在北約組織會員國裡，國防支出較低，在特朗普的前一個任期內，德國經常成為特朗普憤怒批評的焦點。不過，柏林近年來已增加國防開支。