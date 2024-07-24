颱風凱米襲台　釀2死201傷

中評社台北7月24日電／強颱凱米襲台，“中央災害應變中心”統計至今天(24日)晚間8時，釀2死、201傷，包含高雄市婦人騎機車遭倒塌路樹壓死、花蓮婦人遭民宅頂樓掉落女兒牆砸死。另外，根據台電最新統計，截至今晚9時，全台有34.5萬戶曾停電，目前29萬戶已復電，修復率逾8成。



中央社消息，“中央災害應變中心”晚上9時召開第6次工作會報，由指揮官、“內政部長”劉世芳主持，並聆聽各部會報告。



依“中央災害應變中心”報告指出，颱風造成2死201傷。死亡部分包含高雄市65歲婦人騎車經鳳山區附近路口，遭倒塌路樹壓傷，送醫搶救不治；花蓮中興路附近民宅頂樓女兒牆掉落，砸中臨停車輛，造成45歲高姓婦人送醫搶救不治、7歲兒子重傷昏迷。



“中央災害應變中心”表示，颱風造成受傷201人，分別高雄市56人、台南市32人、台中市27人、花蓮縣16人、彰化縣14人、台北市9人、雲林縣8人等。



至於災情部分，“中央災害應變中心”統計至晚上8時，共3496件，包含已處理1666件、處理中1830件。路樹災情最多共1798件、民生基礎設施損毀712件、建物毀損277件、廣告招牌災情245件等。此外，4件橋樑災情分別在台北市、南投縣；土石災情23件，以宜蘭縣、雲林縣、新竹縣最多。



統計至晚上8時，勸離海岸共5409人，包含北部地區2500人、東部地區1249人、中部地區888人、南部地區628人、金馬澎地區146人。



“中央災害應變中心”表示，依“海巡署”通報，多哥籍蘇菲亞貨輪下午1時30分在安平港西方2.7浬處，往東航行，疑流錨往岸際漂流，確認後回報此貨輪提及因風浪大，無法控制航向恐擱淺；下午近3時，此貨輪在黃金海岸西方0.8浬滯留，完成下錨，無失去動力及擱淺。



“中央災害應變中心”指出，14縣市預防性疏散撤離，包含台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣等，實際撤離8569人，收容處所115處，包含新北市19處最多。



“中央災害應變中心”表示，預警性封閉路段28處，包含基隆市中正區台2線70K(潮境公園)晚上7時實施預警性封閉等處。



統計至晚上8時止，累計積淹水災情41件，主要是宜蘭、高雄道路積淹水，深度在11至20公分，宜蘭少數區域介於50到70公分。未退水14件，已退水30件。



“中央災害應變中心”表示，至晚上8時，台中梨山495戶停水，因落石損壞原水管道路不通，路通就進場搶修，用戶有山泉水源，暫時用水無虞。



依報告統計至晚上6時30分止，土石流黃色潛勢溪流828條在13縣市，40處大規模崩塌潛勢區在9縣市；土石流紅色警戒54條在5縣市，2處大規模崩塌潛勢區在2縣市。預估今晚至明晨，宜蘭及北花蓮地區將受到颱風近中心強風豪雨影響。



另外，根據台電最新統計，截至晚間9時，全台曾停電戶數34萬5457戶，其中29萬2061戶已修復，剩下5萬3396戶尚未復電，包括花蓮縣9890戶、南投縣6421戶、台中市5689戶、高雄市5480戶、台南市4116戶、新北市3761戶、雲林縣3025戶、宜蘭縣2366戶、屏東縣2186戶、嘉義縣2066戶、桃園市1994戶、基隆市1510戶、苗栗縣1495戶、台東縣1357戶、台北市1087戶、彰化縣733戶、新竹市187戶及新竹縣33戶。



台電表示，將視後續風雨及道路交通恢復等狀況，持續搶修。