快評：台海不是政治秀場　日本須謹言慎行

中評社快評／外電報導，日本內閣官房長官林芳正近日接受專訪時稱，無論11月美國總統大選後誰入主白宮，日本都將繼續與美國合作，爭取台海和平。林芳正所稱爭取台海和平，實質是日美聯手染指、介入台海，阻撓中國推進統一的進程。



數天前，台灣“海巡署”“巡護9號”巡視船與日本海上保安廳船隻“相模號”在日本千葉縣房總半島南端及伊豆大島附近海域聯合演習。中國外交部19日回應時表達強烈不滿、堅決反對，中方已向日方提出嚴正交涉。



今年4月，日美領導人在華盛頓發表聯合聲明，宣布日美安全同盟重大升級，駐日美軍將重組聯合作戰司令部，兩國將合作生產武器等。相關聲明的矛頭明確指向中國和台海局勢。



日本近年頻頻提出“台灣有事就是日本有事”，近期一連串的態勢發展顯示，日本正為日美聯手介入“台海衝突”布局。



中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅23日在北京會見日本執政黨自民黨總務會長森山裕時指出，台灣問題事關中日關係政治基礎，台灣海峽不是“政治秀場”。日方應恪守中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行，確保中日關係的基礎不受損、不動搖。



中國大陸一直對日本政府的動作保持高度警惕，台灣海峽不是“政治秀場”，不容日本染指介入。中國人的立場、態度很清楚，倘若日本膽敢開歷史倒車，面對的結果將會是“新仇舊恨一起算！”