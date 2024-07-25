50名美國華裔青少年來閩“尋根”

中評社北京7月25日電／據中國僑網報導，7月22日，來自美國17個州34所中學的50名華裔青少年及領隊相聚華僑大學，開啟2024年“尋根八閩”之旅。



為期10天的活動中，華裔青少年們將學習舞龍舞獅、中華武術、京劇臉譜繪畫等中華優秀傳統文化；參訪陳嘉庚紀念館、陳嘉庚故居，瞭解嘉庚精神；華裔青少年們也將行走於鼓嶺間，瞭解這片土地所承載的民間友誼，參觀鼓嶺萬國公益社、鼓嶺歷史文化展示館，重溫鼓嶺故事；參加“八閩情深·友誼永存”中美學生文化交流活動等，在尋根之旅中感知中國、體會中國、瞭解中國，並與中國的青少年交流互動，厚植一份友好情誼，共話未來成長。



“我媽媽曾經在廈門讀書，她常常說廈門是一個美麗的海濱城市，有機會一定帶我們去看看。今天，我有幸來到了這裡。”來自美國印第安納州卡梅爾高中的華裔學生羅子墨說，她所在的城市有個“印城華夏文化中心”的華人社團，一直在當地傳播中華傳統文化。因從小就在家庭、社區受到了中華傳統文化的教育和影響，“我對春節、中秋等傳統節日美食、舞龍舞獅文化等耳熟能詳，也慢慢喜歡上了中華傳統文化。”



羅子墨說，期待在福建探索中華文化的深厚底蘊，學習傳統技藝，參觀歷史名勝，幫助自己更好地理解和傳承中華文化。同時，也希望能結交到更多的新朋友。