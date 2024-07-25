《歸國華僑史料叢書》北京篇第八卷發布

圖為新書發布會現場。（圖源：中國僑網） 中評社北京7月25日電／據中國僑網報導，《歸國華僑史料叢書》北京篇第八卷新書首發座談會23日在北京舉行，該書通過大量珍貴的歷史資料和口述回憶，再現了旅印僑領馬鑄材的一生。



從茶馬古道上的年輕商賈，到抗日戰爭中的愛國志士，再到回國後的僑界領袖，馬鑄材的故事充滿傳奇。



馬鑄材從雲南起家，通過馬幫貿易積累資金。他往返於滇藏茶馬古道間，這條古道穿越雪域高原，漫長的“天路”艱難凶險。馬鑄材游走其中，並創立“鑄記”商號。



後來，馬鑄材赴印度開展跨國貿易。在印度的40餘年，他不僅為抗日戰爭作出重要貢獻，還在青藏公路和康藏公路的建設中發揮作用。他在印度創辦中華學校，即便身陷囹圄也不忘愛國愛鄉。



該書作者、馬鑄材長孫馬壽康用10餘年將馬鑄材的故事整理成册。他說，“無論身在何處，無論條件如何艱苦，爺爺始終堅持愛國愛鄉。”



據悉，此次活動由《歸國華僑史料叢書》主編陳浩琦主持。《歸國華僑史料叢書》由北京離退休僑務工作者聯誼會和香港華僑華人研究中心共同發起，於2018年推出第一卷。書中收錄了辛亥革命以來到改革開放前後的歸僑故事，這些資料由歸僑本人、他們的親友或者僑務工作者口述、記錄、整理，編撰成文。