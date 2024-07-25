秘魯古岡州會館舉行成立157周年慶典

當地時間7月21日，秘魯古岡州會館隆重舉行成立157周年慶典。（圖源：中國僑網） 中評社北京7月25日電／據中國僑網報導，當地時間7月21日，秘魯古岡州（即廣東五邑：新會、開平、恩平、台山、鶴山）會館隆重舉行成立157周年慶典。



據《秘華商報》報導，秘魯古岡州會館於1867年在利馬市成立。會館成立至今，一直秉承和衷共濟、精誠團結的宗旨，為旅秘同胞提供栖身之所，並設法予以照顧，同時解決僑胞之間的爭端，推行各項福利事業。



慶典當日中午，古岡州會館內人頭攢動、熱鬧非凡。三頭彩獅隨著鑼鼓聲舞入古老的會館大堂，參拜關公和古岡州先僑之牌位，祈求風調雨順、五穀豐登。



古岡州會館主席鄧振棠匯報了自2022年9月12日現屆理監事的工作情況。他表示，將繼續發揚會館宗旨、繼承先僑遺志，為僑民服務，祝願會館會務興隆，全體僑胞幸福安康。



秘魯中華通惠總局主席羅傑文表示，170多年以前來到秘魯的僑胞就有五邑鄉親，歷經艱難困苦，才取得今日的成就，在商業、教育、政治、社會等方面都已經站穩腳跟並穩步發展，不忘歷史、不忘初心才能繼續開拓未來，祝願古岡州會館會務興隆、百尺竿頭更進一步。



中國駐秘魯大使館公使次旺平措、秘魯國會議員、中資企業、各大僑社代表等近400人出席慶典。