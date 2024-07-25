美英歐監管機構簽署人工智能競爭的聯合聲明

中評社北京7月25日電／據新華社報導，美國、英國和歐盟的監管機構日前簽署聯合聲明，旨在通過公平公開的競爭釋放人工智能技術所能提供的機遇，並制定了維護公平競爭和保護消費者的共同原則。



由歐盟委員會、英國競爭與市場管理局、美國聯邦貿易委員會和美國司法部簽署的這份聯合聲明指出，生成式人工智能近年來發展迅速，有可能成為近幾十年以來最重要的技術發展之一。這種“技術轉折點”將引入新的競爭手段，帶來機遇、創新和增長。



聲明說，這四個監管機構將在各自法律的指導下，確保相關領域的有效競爭以及公平、誠實地對待消費者和企業。



聲明指出，人工智能助力下各大廠商在市場推出的新服務具有巨大的潛在優勢，但需要對其帶來的風險保持警惕。



聲明列舉了多種競爭風險，其中包括關鍵資源的集中控制風險，即生成式人工智能基礎模型的發展依賴於專業芯片、大量計算能力、大規模數據和專業技術，這些關鍵資源的集中控制可能使少數公司占據主導地位，限制顛覆性創新，從而損害公平競爭。此外，聲明還列出了與人工智能相關的消費者風險，如人工智能可能會加劇損害消費者權益的欺騙和不公平行為。



聲明說，公平交易、人工智能的互操作性以及企業和消費者在競爭中擁有的選擇權是支持競爭、保護消費者和幫助企業創新與發展的關鍵原則，並且這些原則通常有助於促進競爭和推動創新。