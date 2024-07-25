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美國鹽湖城獲2034年冬奧會舉辦權
http://www.CRNTT.com   2024-07-25 14:29:35


7月24日，美國鹽湖城代表團成員慶祝獲得2034年冬奧會舉辦權。（圖源：新華社）
　　中評社北京7月25日電／據新華社報導，7月24日，在巴黎進行的國際奧委會第142次全會上，美國鹽湖城獲得2034年冬奧會舉辦權。

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