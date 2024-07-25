【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國鹽湖城獲2034年冬奧會舉辦權
http://www.CRNTT.com
2024-07-25 14:29:35
7月24日，美國鹽湖城代表團成員慶祝獲得2034年冬奧會舉辦權。（圖源：新華社）
中評社北京7月25日電／據新華社報導，7月24日，在巴黎進行的國際奧委會第142次全會上，美國鹽湖城獲得2034年冬奧會舉辦權。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
2026年冬奧會、冬殘奧會吉祥物揭曉
(2024-02-09 11:10:04)
2026年冬奧會、冬殘奧會吉祥物揭曉
(2024-02-09 10:54:58)
北京冬奧會官方電影開啟全國公映
(2023-05-23 10:25:38)
冬奧會後首個滑雪季京張高鐵送14.8萬人
(2023-02-19 16:14:52)
紀念北京冬奧會成功舉辦一周年系列活動啟動
(2023-02-05 10:10:24)
紀念北京冬奧會成功舉辦系列活動將陸續展開
(2023-02-01 16:32:03)
網評：在更深層次上用好冬奧遺產
(2023-01-19 18:24:08)
網評：“冰墩墩”為什麼能重返前台
(2023-01-04 14:01:46)
首都體育館今起正式對外開放
(2022-07-16 14:21:21)
網評：雙奧榮光，閃耀在筆端與心頭
(2022-06-09 11:47:35)