美國鹽湖城獲2034年冬奧會舉辦權

7月24日，美國鹽湖城代表團成員慶祝獲得2034年冬奧會舉辦權。（圖源：新華社） 中評社北京7月25日電／據新華社報導，7月24日，在巴黎進行的國際奧委會第142次全會上，美國鹽湖城獲得2034年冬奧會舉辦權。