美國特勤局局長因特朗普“未遂刺殺”辭職

7月22日，金伯莉·奇特爾在美國華盛頓出席國會眾議院監督與問責委員會舉行的聽證會。（圖源：新華社） 中評社北京7月25日電／據新華社報導，由於本月早些時候發生美國前總統特朗普“未遂刺殺”事件引發各界對安保工作的質疑與不滿，美國特勤局局長金伯莉·奇特爾23日辭職。



美國總統拜登23日發表聲明，感謝奇特爾在職期間為國家作出的貢獻，並表示“未遂刺殺”事件獨立審查工作仍在繼續，他將很快任命新的特勤局局長。美國國土安全部長馬約卡斯隨後在一份聲明中宣布，特勤局副局長羅納德·羅已被任命為特勤局代理局長。



奇特爾22日在國會眾議院監督與問責委員會舉行的聽證會上遭遇“炮轟”。她對議員們提出的很多質問未能給出明確答覆，並多次表示，距離事件發生僅過去9天，她仍在等待調查結果。但她承認，這一事件是特勤局安保工作“數十年來最重大失敗”。



眾議院監督與問責委員會在聽證會後發表聲明說，共和黨和民主黨議員要求奇特爾就導致特朗普在集會上遭遇未遂刺殺、一名無辜者被殺害以及其他人受傷的“嚴重安全疏漏”給出答案，奇特爾無法或拒絕回答委員會成員的“基本問題”，兩黨議員因此呼籲奇特爾“立即辭職”。



7月13日，特朗普在賓夕法尼亞州巴特勒市舉行的集會上遭“未遂刺殺”，右耳受傷，現場一名觀眾死亡，另外兩名觀眾重傷，槍手被特勤局人員打死。拜登在特朗普遇刺後表示，他已下令對特朗普集會上的國家安全情況進行獨立審查，以對事件進行確切評估。