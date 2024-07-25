趙樂際同中美洲議會議長加西亞舉行會談

7月24日下午，全國人大常委會委員長趙樂際在北京人民大會堂同中美洲議會議長加西亞舉行會談。圖源：新華社 中評社北京7月25日電／據新華社報導，全國人大常委會委員長趙樂際24日下午在人民大會堂同中美洲議會議長加西亞舉行會談。



趙樂際表示，去年8月，中美洲議會作出歷史性決定，取消台灣地區“常駐觀察員”地位，接納中國全國人大成為常駐觀察員。這再次表明，一個中國原則是國際社會公認準則，是人心所向、大勢所趨。一年來，中國全國人大同中美洲議會交流合作扎實有效，發展勢頭良好。相信此次中美洲議會代表團來華訪問，將進一步提升雙方交流合作水平。



趙樂際指出，中方願同中美洲議會規劃好合作方向，為雙方關係行穩致遠打牢基礎。要不斷夯實政治互信，中方高度讚賞中美洲議會堅持一個中國原則，將繼續堅定支持中美洲議會在加強成員國對話、促進共同發展、維護多邊主義和推動地區一體化方面的努力。要加強多層級、多渠道交往，促進友好交流合作，圍繞高質量發展、減貧脫貧、生態環保等領域加強政策溝通和經驗交流，在政黨、人文、地方等方面開展合作，攜手推動中國同地區國家關係發展。在各國議會聯盟、拉美議會等多邊組織中加強協調配合，共同維護發展中國家權益。



趙樂際強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心。希望中美洲議會繼續堅定恪守一個中國原則，反對一切形式的“台獨”，支持中國政府為實現國家統一所作的努力。