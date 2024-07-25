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多名反對加沙衝突者在美國國會大廈內被捕
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2024-07-25 14:28:26
中評社北京7月25日電／據央視新聞報導，央視記者當地時間7月24日獲悉，美國國會警察表示，23日，即以色列總理內塔尼亞胡在美國國會發表演講的前一天，約有200名反對加沙衝突的抗議者因在國會辦公樓舉行抗議活動被捕。
美國國會警察補充稱，在美國國會大廈內抗議是違法的。
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