美國防部發布《2024年北極戰略》

中評社北京7月25日電／據央視新聞報導，美國國防部22日發布《2024年北極戰略》，這是自2019年以來美國防部對該地區戰略的首次更新，該戰略聲稱將擴大美國在北極地區的軍備能力和監視活動。



這份長達18頁的報告，將北極描述為“對美國而言，具有重要戰略意義的地區”。報告總體上指出，美國國防部力圖加大對高科技傳感器、雷達系統和一系列軍事裝備的投入，以確保北極不會成為所謂的“戰略盲點”。報告還強調了美國與加拿大等一些北約盟友加強合作的必要性。報告提到，美國及其盟友計劃到2030年投入使用250多架能夠在北極地區執行行動的先進多用途戰機。



此外，報告還指出，氣候變化對美國國防部提出了新的挑戰。報告寫道，北極變暖的速度“是世界其他地區的三倍以上”，到2030年可能迎來第一個“幾乎不結冰的夏天”。而隨著北極冰層融化，人類活動增加將使發生事故、誤判的風險變得更大。



美國國防部副部長 凱瑟琳·希克斯：現在是北極的“關鍵時刻”，氣候變化從根本上改變了北極，也改變了地緣政治和美國的國防任務。



希克斯還聲稱，俄羅斯對北極地區的安全與穩定構成嚴重威脅。



美國國防部副部長 凱瑟琳·希克斯：俄羅斯持續在北極建立軍事設施並對北極水域提出過分要求。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫23日對這一說法予以駁斥。