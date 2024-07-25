王毅同烏克蘭外長庫列巴會談

2024年7月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在廣州同烏克蘭外長庫列巴舉行會談。圖源：外交部 中評社北京7月25日電／據新華社報導，7月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在廣州同烏克蘭外長庫列巴舉行會談。



王毅說，中烏互為友好國家，雙方交往歷程中沉澱下來的都是友誼與合作。兩國十幾年前就建立了戰略夥伴關係，彼此相互尊重、平等相待，互利合作持續推進。兩國元首強調，要從長遠角度看待和謀劃兩國關係，把中烏關係和雙邊合作向前推進。我們應以此為遵循，保持溝通交流，增進彼此互信，賡續傳統友誼，促進人民友好，推動中烏關係健康穩定發展。



王毅表示，中國共產黨二十屆三中全會開啟了新一輪全面深化改革征程。中國全面推進中國式現代化，將為各國人民帶來新的機遇。烏克蘭是首批支持和參與共建“一帶一路”的國家之一。近年來中國一直是烏克蘭最大貿易夥伴和農產品最大出口國。今年上半年雙邊貿易額呈現快速增長勢頭，展現了兩國合作的空間和潛力。雙方應發揮兩國合作機製作用，加強各領域務實合作。中方將繼續擴大自烏糧食進口，共同維護物流通道暢通和國際糧食安全。感謝烏方在衝突爆發初期為中國公民特別是留學生撤離提供的幫助，希烏方繼續採取有效措施，確保在烏中方人員和機構安全。



王毅指出，烏克蘭危機已經進入第3個年頭，衝突還在持續並存在升級、外溢風險。中方始終堅定致力於推動危機政治解決。習近平主席提出“四個應該”，為此提供了重要遵循。在此基礎上，中國還和巴西聯合發表了“六點共識”，涵蓋衝突規範“三原則”、和談方案“三要素”、人道保護“三關切”以及防止核風險、保障產供鏈穩定等重要內容，凝聚了國際社會最大公約數，得到廣泛響應支持。中方認為，所有衝突的解決，最後都要回到談判桌前；一切爭端的化解，總要通過政治途徑實現。近期烏俄雙方都不同程度發出願意談判的信號，雖然條件和時機還不成熟，但我們支持一切有助於和平的努力，願繼續為停火止戰、恢復和談發揮建設性作用。中方關注烏方人道主義局勢，將繼續向烏提供人道主義物資援助。