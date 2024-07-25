黃綺雯：從哈佛到牛津　追求科研夢想

中評社北京7月25日電／據海外網報導，2017年，黃綺雯來到加州大學洛杉磯分校（UCLA），開始了她為期四年的大學生活。在進入大學之前，她並不確定未來自己想要做什麼，之所以選擇該校，不僅是因為喜歡加州的氣候，還因為這所學校可以以“不定專業”（Undecided）入學，這樣她可以有更多時間去探索和發現自己的興趣。“我覺得這個選擇對於當時的我來說很合適，”她表示，“讓我有機會探索更多的可能性。”



找到學術興趣



美國很多大學設置了“不定專業”的申請方式。如果學生以這種方式入學，那麼他們可以在大一、大二期間選修不同領域的課程，接觸探索不同專業方向，幫助自己找到學術興趣所在，並在大三階段進入相應的專業去深度學習。



在這個過程中，黃綺雯找到了自己未來想要持續深耕的方向——癌症研究。人類對於癌症的探索從未停止。從手術切除到放射治療再到靶向治療藥物的出現，隨著科技水平的不斷提高，癌症的治療手段越發多樣，效果也越發顯著。這個課題深深地吸引了黃綺雯。在一次科研實習中，她負責做癌症靶向治療的相關論文檢索的工作，這需要她翻閱大量相關研究論文，並分門別類、歸納整理。癌症研究作為世界上最前沿的醫學研究領域之一，相關論文中包含著大量前瞻性的科研理念和技術，這些內容令她耳目一新，也讓她感受到人類在與癌症抗爭的過程中，一代又一代人的努力與成果。她想要加入其中，用自己的力量為癌症的治療作出貢獻。



堅持科研理想



本科階段，黃綺雯選擇分子、細胞和發育生物學專業，同時輔修計算機專精及比較文學。這些專業跨度很大，因此她在大一、大二時必須修讀大量課程。



天道酬勤，黃綺雯在UCLA收穫頗豐。在申請碩士項目時，她投遞了包括哈佛大學、哥倫比亞大學、卡內基梅隆大學在內的多所美國知名高校。其中，哈佛大學的計算生物與定量遺傳學碩士項目在全球每年只招收十餘人，競爭非常激烈。由於該項目的課程內容交叉性較強，需要申請人既有數學科學或相關領域的學歷背景，又接受過生物學科的學習訓練，熟悉分子生物學和遺傳學，最好還具備計算機腳本和編程方面的實踐知識，可謂是要求嚴格。受益於本科期間修讀的多類課程，黃綺雯完美契合這個專業的“三維標準”。在經歷了一段時間的等待之後，她收到哈佛大學錄取通知。

