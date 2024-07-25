駐大阪總領館提醒中國公民關注日本入境須知

中評社北京7月25日電／據中國僑網報導，近期，暑期赴日遊客人數持續增長，中國駐大阪總領事館領區內發生數起遊客因攜帶違禁品或佩戴黃金飾品未申報，導致物品和證件被海關扣留、本人接受調查等入境受阻事件。為避免影響行程，中國駐大阪總領館提醒中國公民入境日本前應提前瞭解相關入境須知：



一、中國公民入境日本需持有效護照和簽證，並在入境口岸申請入境。入境目的須與簽證種類一致。即使持有日本駐華使領館簽發的簽證，但在入境審查時，入國審查官仍有權拒絕當事人入境日本。如系短期來日（90天以內），應盡量購買往返機票或至第三國（地）的聯程機票。日方簽證政策請以日本駐華使領館網站信息為准。



二、請根據日本海關規定如實填寫海關申報單，以免因被調查而影響在日本的行程。日本對帶入肉製品、水果、蔬菜等物品有嚴格的限制，如非法進口此類物品，將會被處以重罰。攜帶黃金（金條、金塊等）雖不超過1kg，但與其他物品總價超過20萬日元的免稅範圍時，不論重量及純度，均需填寫《攜帶品分離運輸行李申報單》，並交納相應稅費。如本人攜帶的現金、支票和有價證券等的總額超過相當於100萬日元的金額，或攜帶純度90%以上的黃金（金條、金塊等）重量超過1kg，還需另行填寫《支付手段等攜帶進出境申報單》。



三、請確保攜帶物品符合日本入境要求，不要存僥幸心理、試圖蒙混過關。也請勿貪圖一時之利，輕信他人代為攜帶運送任何可疑的行李，避免觸法。如遇日本入國審查官詢問，請如實回答，配合執法。如認為受到不公正對待，應理性表達意見，收集和保存證據，以便日後通過投訴或司法途徑維權。



日本國駐華大使館網址：https：／／www.cn.emb－japan.go.jp／itpr＿zh／consular.html



日本海關網址：https：／／www.customs.go.jp／index.htm



日本出入國在留管理廳網址：https：／／www.moj.go.jp／isa／

