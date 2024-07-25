從南博會看我國經濟向“新”力

7月23日，參展客商、觀眾正在“圍觀”機器狗。圖源：新華社 中評社北京7月25日電／據新華社報導，正在昆明舉行的第八屆中國—南亞博覽會上，低空經濟、數字經濟、人工智能、綠色能源、無人機、機器狗等新質生產力相關產業展區和商品受到參展客商的高度關注，每個展區都吸引了眾多客商參觀，展現我國經濟的蓬勃向“新”力。



在建築科技館，噴塗打磨一體機器人、地面整平機器人等高端裝備、前沿技術及智能化產品等模型格外顯眼。這裡重點展示我國建築企業在智能建造、智慧建築等方面的產品及技術，觀眾通過觀展，可以感受到我國建築科技發展的豐碩成果。



“混凝土澆築完成後，地面整平機器人通過頂部的激光來測量平整度，再通過底部的刮板，將混凝土攤平，操作簡單、地面密實均勻。”雲南建投集團工作人員介紹。



在中國中鐵展區，一只藍色的機械手臂吸引了幾位老撾客商的目光。這是中國中鐵擁有自主知識產權的智能鋼結構維護機器人，機器人由作業系統和底盤兩個部分組成，通過末端集成激光進行作業，實現鋼結構智能塗裝。



硬岩掘進機模型同樣引起了老撾客商的興趣。“這是‘高加索號’硬岩掘進機，是中國自主研發製造的單護盾硬岩掘進機，開挖直徑超15米。”中國中鐵工作人員王立鵬說。



雲南交投集團展區以“發展綠美通道經濟·打造新質生產力”為主題，集中展示了一批新型智能裝備，智慧高速綜合管理服務平台、智慧收費站、智能收費機器人、安全管控無人機等，吸引了許多來自南亞、東南亞國家的客商駐足觀看。23日下午，雲南交投集團與14家企業簽約，協議總金額1000多億元，簽約方將在高端裝備製造、數字交通等創新發展前沿領域開展合作。



在中國鐵塔展區，智慧的鐵塔模型吸引了斯里蘭卡客商傑蘇塔薩的目光。中國鐵塔工作人員介紹，他們公司開放共享超過1萬座鐵塔，可以把無人機機巢部署在鐵塔上，推動形成多場景、多主體、多層次的無人機起降點設施網絡，打造空天地一體全域立體感知體系。