第38屆約旦傑拉什文化藝術節開幕

中評社北京7月25日電／據新華社報導，第38屆約旦傑拉什文化藝術節24日在該國傑拉什古城拉開帷幕。來自中國等40多個國家的藝術家們將在活動期間為觀眾獻上詩歌朗誦、音樂會、舞蹈、戲劇等文化藝術表演。



藝術節期間還將舉辦與文學、音樂等相關的各類研討會，沙特阿拉伯、埃及、科威特、突尼斯、阿曼和約旦等國還布置展廳展示本國的傳統產業、文化、建築等。



傑拉什古城位於約旦首都安曼以北約48公里處，是約旦保存完好的古羅馬城鎮。約旦政府1981年開始舉辦傑拉什文化藝術節，今年的活動將持續到8月3日。