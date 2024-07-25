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福建提升應急響應級別防禦台風“格美”
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2024-07-25 11:32:28
這是7月24日在福州市連江縣黃岐國家中心漁港航拍的避風漁船 來源：新華社
中評社北京7月25日電／據新華社報導，台風“格美”將在我國東南沿海登陸。福建省氣象台於7月24日18時將“台風預警”提升為Ⅰ級，將“暴雨預警”提升為Ⅱ級。根據《福建省防汛抗旱防台風應急預案》，福建省防指於24日18時提升防台風應急響應至Ⅰ級、防暴雨應急響應至Ⅲ級。
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