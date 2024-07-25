國際奧委會：AI有望革新體育人才選拔方式

中評社香港7月25日電／記者從國際奧委會24日召開的發布會上獲悉，國際奧委會正積極挖掘人工智能（AI）技術在奧林匹克運動中的應用潛力，其中包括如何利用人工智能更好地選拔年輕體育人才。



“我們已經確定了超過180個潛在的人工智能應用場景，要最大限度地發揮出它們的影響力。”國際奧委會首席信息科技官伊拉里奧·科爾納說，比如人工智能工具能在辨別體育人才方面展現出價值，通過相應技術，僅憑手機軟件就能在世界任何地方“發現”

新的體育人才。



新華社報導，據介紹，國際奧委會與英特爾正共同開發相關定制化技術，旨在幫助各國和地區奧委會創新體育人才識別和投資培養方式。目前，該項技術已在塞內加爾完成相應測試。



塞內加爾將迎來非洲地區首個奧林匹克賽事——2026年達喀爾青奧會。記者瞭解到，國際奧委會與英特爾、塞內加爾奧委會展開合作，在塞內加爾派駐一支體育科學專業團隊進行項目試點。1000多名年輕人參與此次項目並進行相關測試，最終48名表現優異的年輕人被選拔出來，將被納入塞內加爾奧委會主辦的比賽項目中去，未來有望成為奧運選手。



此外，在即將舉行的巴黎奧運會期間，部分人工智能應用將首次亮相。比如，人工智能將通過分析即時運動表現，幫助運動員更好地做出訓練決策；通過提供更精確數據提升判罰的公正性和準確性；通過全景視角回放、自動生成精彩瞬間等為觀眾提供更豐富的觀賽體驗。