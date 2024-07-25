英國威爾士將迎來首位女性首席大臣

中評社北京7月25日電／據新華社報導，英國威爾士執政黨工黨24日宣布埃盧妮德·摩根當選該黨領袖。在經威爾士地方議會確認後，摩根將出任威爾士地方政府首席大臣，成為威爾士首位女性首席大臣。



摩根在聲明中說，很榮幸成為第一位領導威爾士工黨的女性。她表示，“實力、穩定和團結”是自己的指導原則，這將讓威爾士每個人都有機會發揮潛能。



摩根現年57歲，此前擔任威爾士衛生大臣。在沃恩·格辛16日宣布辭去威爾士工黨領袖和首席大臣職務後，摩根獲得威爾士工黨成員的積極支持。