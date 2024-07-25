偉易達：美高息環境遏抑消費

黃子欣（中）對偉易達業務前景樂觀。旁為梁漢光（右）、彭景輝（左）。（大公報） 中評社香港7月25日電／﻿大公報報導，偉易達（00303）主席兼集團行政總裁黃子欣昨日表示，儘管美國大選及利率前景難以預測，但對業務前景仍然樂觀。他預計，今年電子學習產品維持樂觀增長，新研發的產品及在意大利新設的辦事處有望推高業務。



黃子欣在股東大會後稱，美國高息環境遏抑消費者需求和商業投資，市況充滿挑戰，期望息口逐漸回穩，讓消費信心增強，促進集團產品銷售。



偉易達2024年年報顯示，家用、商用電話及其他電訊產品的銷售額下跌，令電訊產品在全部地區的收入減少。黃子欣表示，4月初收購的德國公司Gigaset，在產品、系統及人才方面，年底前將完成整合，將如期產生協同效應，電訊產品的銷售額預計增加。



目前，偉易達在墨西哥及馬來西亞設有工廠。黃子欣指出，剛收購的Gigaset在德國亦有工廠，將會善用其自動化技術，在採購方面力求降低德國工廠原材料價格，增加產能。偉易達行政總裁梁漢光表示，未來或根據市場需求，在東歐設廠。



電子學習市場方面，除北美洲和歐洲主要市場外，偉易達執行董事兼集團總裁彭景輝表示，亞太區包括中國內地，日本、韓國等的銷量不錯，未來還會發掘印尼、馬來西亞、泰國等新興市場在電商方面潛力。