新華社評：中國始終是中東和平的建設者

這是7月23日在北京拍攝的和解對話閉幕式。（圖源：新華社） 中評社北京7月25日電／據新華社報導，為期三天的巴勒斯坦各派內部和解對話23日在北京閉幕。在中國斡旋下，巴勒斯坦14個派別共同簽署《關於結束分裂加強巴勒斯坦民族團結的北京宣言》，為飽受苦難的巴勒斯坦人民帶來了寶貴希望。在中東錯綜複雜的熱點問題上，中國秉持客觀公正立場，始終是中東和平的建設者，得到國際社會廣泛贊譽。



這是一次來之不易的大和解，是巴勒斯坦解放事業中的歷史性時刻。這次對話達成的最重要共識是實現14個派別的大和解、大團結，最核心成果是明確巴解組織是所有巴勒斯坦人民的唯一合法代表，最突出亮點是同意圍繞加沙戰後治理組建臨時民族和解政府，最強烈呼籲是要根據聯合國有關決議實現巴勒斯坦真正的獨立建國。



巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心，而巴勒斯坦實現內部和解是推動解決巴勒斯坦問題、實現中東和平穩定的重要一步。在巴勒斯坦問題上，中國始終站在和平一邊、公理一邊、正義一邊。在此次對話會上，中方針對延宕的加沙衝突提出“三步走”倡議，為巴勒斯坦走出當前困境貢獻中國智慧。巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）副主席馬哈茂德·阿魯勒說，中國是一道光，中國為巴勒斯坦和解所作的努力在國際舞台上實屬罕見。歐盟中東和平進程特別代表庫普曼斯對此表示高度讚賞，強調這是舉世矚目的成就，充分顯示中方在推動巴內部和解、加沙停火止戰以及中東和平進程等方面發揮著積極建設性作用。



2023年10月新一輪巴以衝突爆發後，中國明確反對和譴責一切針對平民的暴力和襲擊，積極勸和促談，推動衝突降級。衝突爆發以來，中方多次就當前巴以局勢闡明中國原則立場，呼籲立即停火止戰，防止衝突擴大，保障人道救援安全暢通，強調根本出路是落實“兩國方案”，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。中國代表多次出訪地區國家、出席有關國際和平會議，積極穿梭斡旋。作為去年11月聯合國安理會輪值主席國，中國積極協調，主持通過了本輪巴以衝突爆發以來首份安理會決議，開啟了推動停火的初始步驟。此外，中國發布了《中國關於解決巴以衝突的立場文件》並持續向加沙地帶提供緊急人道主義援助。今年5月，中國－阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議在北京召開，中阿發布了關於巴勒斯坦問題的聯合聲明，就巴勒斯坦問題發出維護和平、捍衛正義的強烈呼聲。巴勒斯坦民族倡議組織主席穆斯塔法·巴爾古提表示，無論是在支持巴勒斯坦團結方面，還是在支持巴勒斯坦人的權利方面，中國都發揮了非常重要的作用。“中國非常正派且誠實，真正想在不干涉我們內政的情況下幫助我們。”

