日圓爆套息拆倉潮　兌港元升至5.1

每百日圓兌港元今年走勢（大公報） 中評社香港7月25日電／大公報報導，市場估計日本央行月底將加息，日圓兌美元周三升穿關鍵阻力位，引發全球日圓套息交易拆倉潮湧現，圓匯回升至153.11的100天移動平均線以上，每百日圓兌港元曾升至5.1，升幅1.7%。除美元外，日圓兌多種高息貨幣包括墨西哥披索、澳元和歐元均一度上升1%。分析員相信，一旦日本央行加息，日圓便會結束弱勢時代。



日圓兌美元周三升穿100天平均線，高見153.11，升幅1.7%，為3月中旬以來首見，同時亦升穿155的重要心理關口。從技術指標來看，日圓上升動力應該持續，兌澳元、歐元和墨西哥披索均升1%，反映出日圓在全球反彈的力度正在加大。日圓兌澳元曾升1%，報101.79。日圓兌歐元亦一度升1%，報167.23。不過，花旗早前認為，歐元兌日圓升得太急，日本當局極有可能入市買入日圓而拋售歐元，相信若日圓兌美元跌至165水平，而歐元兌日圓升至近180水平之後，上述入市行動便會展開。



圓匯近一個月反彈4.5%



圓匯自從在7月3日跌至近40年低位後，至今已反彈4.5%。主要是受到市場揣測日本當局曾在7月11日和12日干預匯市，以及美國總統候選人特朗普和日本高級官員對日圓的言論所刺激。



日本執政自民黨幹事長茂木敏充促請日本央行加息，以阻止日圓跌勢。日本數位大臣河野太郎亦提出同樣要求。另外，特朗普接受美國彭博社節目的訪問時指出，美國有很大的貨幣問題，原因是日圓和人民幣疲弱。市場人士揣測，假如特朗普當選總統，便會令美元轉弱。



理索納控股駐東京高級策略師Keiichi Iguchi認為，茂木敏充和河野太郎的言論令市場對日本加息提高警覺，若日本當局確實在月初干預匯市，一旦日本央行加息，便會結束日圓的弱勢。隔夜指數交換利率的交易情況顯示，日本央行在7月31日的兩天會議結束後，有33%機會加息0.15厘。另外，接受彭博社訪問的日本央行觀察員中，有30%估計日本央行在7月31日的會議上加息，但逾九成人相信這個舉動具風險。

