﻿調查：70%央行儲備管理人擬增持人民幣

目前人民幣是全球第二大貿易融資貨幣及第四大支付貨幣。（大公報） 中評社香港7月25日電／大公報報導，雖然美元在外匯儲備中仍處主導地位，但不少國家開始探討“去美元化”，減少對美元的依賴。瑞銀資產管理發布2024年全球儲備管理人調查，發現未來一年，各國央行正計劃進一步增加對歐元和人民幣的頭寸，70%的受訪者正在投資或考慮投資人民幣。長期（10年期）來看，受訪者平均人民幣目標配置占總儲備的5%。



瑞銀資產管理近期舉辦第三十屆全球儲備管理人研討會，匯聚全球40位央行儲備管理人共同探討全球宏觀經濟及金融市場、資產配置策略、貨幣管理等話題。該行調查結果顯示，美元在外匯儲備中的主導地位仍在持續，受訪者的平均美元持有份額為55%。43%的受訪者認為，未來5年央行貨幣多元配置仍將以美元為中心，但有26%的受訪者認為配置將呈現美元、歐元、人民幣多極化格局。



目標人民幣占總儲備5%



事實上，人民幣是全球第二大貿易融資貨幣、第四大支付貨幣及第七大儲備貨幣。國際貨幣基金組織（IMF）最新的官方外匯儲備貨幣構成（COFER）數據顯示，今年首季，在全球11.497萬億美元的外匯儲備中，人民幣儲備占2.15%，仍有很大上升空間。調查結果亦反映，各國央行計劃進一步增加對人民幣的頭寸，長遠受訪者平均人民幣目標配置占總儲備的5%。



調查指出，外匯儲備多元化趨勢仍然在繼續，54%的受訪者表示，其現在的投資組合相比2023年前更為多元化。而在央行資產大類資格的問題上，42%的受訪者選擇了被動股票，22%的央行計劃在未來一年淨增加其投資組合中的被動股票。

