二○二四香港書展場內人頭攢動，十分熱鬧。圖源：大公報 中評社北京7月25日電／據大公報報導，一年一度的香港書展已於周二落幕。今年逢香港設立首個全民閱讀日，七月書展再將城中閱讀氣氛推向另一高潮。市民遊客或入場“掃貨”，或聆聽講座及參與工作坊，人頭攢動，好不熱鬧。



一九九○年起，香港書展每年在灣仔會展中心舉辦，七月暑假與一眾讀者見面，早已是香港乃至亞洲的文化盛事。特區政府近來積極推動盛事經濟，加之國家“十四五”規劃明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，出版文化業界責無旁貸，理應思考如何憑借書展達到推廣閱讀、普及藝文的功效。



香港書展連續舉辦三十四年，幸得貿發局與出版文化業界密切配合，入場人次乃至社會影響力屢創新高。我尤其欣賞最近這些年來書展必設一年度主題，例如去年的“童來悅讀少年時”，今年的“影視文學”等，都能切中社會熱點。出版社及文化機構配合年度主題推出新書或邀約讀者重溫經典，皆是叫好又叫座的嘗試。而且，主辦方配合主題，在文藝廊及相關空間策劃展覽，近年更加添多媒體視聽元素，增強互動，成為不少讀者的打卡點。



儘管坊間不時有聲音稱香港書展宛若“大賣場”，商業意味重了些，文化內涵少了些。我卻覺得商業機構參與運營，增加書展曝光率和現場客流，對於業界和讀者未嘗不是好事。如今早已不是“酒香不怕巷子深”的年代，藝術文化活動少了商業運作，少了營銷策略的推動加持，都不可能引來眾人關注，更遑論打造知名品牌。



香港書展在過去三十多年間已然積攢了不俗口碑，未來在新消費場景下，特別是科技與人工智能語境中，如何進一步開拓發展？我想，主辦方一方面可以在虛擬與實體互動層面多些著墨，將科技潮流元素更多帶入書展現場，並增加產品門類及特色，另一方面則可參照歐美及亞洲其他地區書展或文化節成功模式，在香港會展中心之外開辟若干分會場，每個分會場可聚焦某一門類如“圖書設計”或“藝術書籍”等，深入港九新界不同社區，與在地居民加強互動。這樣，新界市民或無需乘搭長途車來到灣仔逛書展，而是在家門口的書店、文娛中心以及藝術空間等，都可以閱讀、體驗及分享。由是，香港書展便更成為大家的書展，成為我們每個人的書展。