Netflix“美猴王”何以打動西方觀衆

去年八月，Netflix播出新版動畫片《美猴王》。圖源：大公報 中評社北京7月25日電／據大公報7月25日報導，去年八月，Netflix播出了新版動畫片《美猴王》，雖然孫悟空的造型和對白等有別於中國傳統審美，但老外們看得津津有味，開播首周便榮登全球英語電影排行榜冠軍，至今在英國的訂戶中仍有著不錯的收視率。



透過英國媒體的專家影評，多少能看出老外為何喜歡這部動畫片。以挑剔著稱的《衛報》文化版寫道：影片改編自十六世紀的中國小說《西游記》，主人公是個從石頭中誕生、有點自戀型人格且極自負的猴王，他偷走了龍王的萬能多用棍──有點像一把神奇的瑞士軍刀，他用它來尋求永生。這一版的《西游記》取消了孫悟空慣常的夥伴──三藏和尚、海怪沙僧和雙足豬妖豬八戒，而是給他配了一個“神秘博士”（注：已連續播出六十多年的英國科幻劇《Doctor Who》的主角，因擁有重生和穿越等超能力而被家喻戶曉）式的助手。顯而易見，專家認為劇情足夠神奇和熱鬧，整體看法並不差。



另一個權威雜誌《經濟學人》寫道：就像許多標誌性的虛構英雄──哈利波特、蝙蝠俠、小孤兒安妮一樣，孫悟空有個不快樂的童年。他從一座神秘山上的石頭中誕生，克服了早期的困難，磨練了自己的戰鬥技巧，學會了筋鬥雲，並將身上的每一根毛發都變成了自我的縮影。他既頑皮又威猛，與荷裡活萬神殿的許多超級英雄很相似。但孫悟空又有與眾不同之處：他已經四百多歲了，並且來自中國。這段文字將孫悟空與西方人耳熟能詳的奇幻人物相提並論，並特別強調他的中國色彩，無疑是對東西方文化融合和共鳴的難得認可。



事實上，在眾多中國傳統古典文學名著中，《西游記》因內容通俗易懂，妙趣橫生，尤其書中的魔幻色彩和英雄主義，極符合西方受眾的口味，也是最容易跨文化傳播的作品之一。在過去的一個世紀里，《西游記》在海外已被改編成六十多部電影、電視劇、童書及電子遊戲等。去年五月，迪士尼製作的熱播喜劇《西游ABC》，其中吳彥祖扮孫悟空、楊紫瓊演觀世音，便是以華裔作家楊謹倫的漫畫《美生中國人》改編，該作品獲獎無數，曾入選《時代雜誌》年度十大漫畫書排行榜，而作者的創作靈感就來自《西游記》。另外，日本漫畫家創作的帶有孫悟空形象的《龍珠》《猴王》等動漫風靡全球，也使《西游記》在海外擁有較高的認受度。