中評社北京7月25日電／據大公報報導，香港書展中一場“教育，情義在心間”的講座引來眾多聽眾，來的多是在香港從事教育的人士，香港資深教育學者何漢權所著的《教育，情義在心間》首發，書中以故事訴說心聲，從家事、國事、天下事中思考香港教育的未來發展。



香港到底需要什麼樣的老師？何漢權認為，人本教育的核心就是人與人的關係，人與人的影響，良性互動、尊重對方，可歸納為“情”“義”二字，這也是書名的來由。在澳門讀小學的何漢權對時任譚校長記憶猶新，學校給予貧困學生贈書、免學費，甚至定期派發糧食，那份關懷與愛心，一直深刻在何漢權的腦海。上中學時，何漢權兄妹申請來香港，那時澳門學生申請來港還是很難的，譚校長親自送他們來到元朗，校長的言行讓何漢權體驗到什麼叫做以學生為本，什麼叫做用心、用力、用情在教育的事業上。



近年越來越多的人才通過各種計劃來到香港，孩子的教育成為他們關心的大事。曾在香港任中學校長的何漢權當時有一個原則，在收取插班學生時，當學校衹有一個學位，如果有內地學生和本地的學生同時申請這個學位，而考試成績又差不多，何漢權會選擇內地學生。何漢權說，新移民人生路不熟，學生來到香港很難找到跟他程度相匹配的學校，就盡自己有限的能力幫他們一下，這就是以學生為本。



香港教育很多元化，有直資學校、私立學校，還有國際學校。香港的高校到現在還是一個精英入學的標準，精英入學有基本的學術水平底子，加上國際化的教學，令香港的大學成就非常高，香港這麼小的地方，就有五所大學進入世界前一百強。有好的老師，好的教學，學生一定會步履鏗鏘，為理想前行。