香港廟街與深圳東門街簽署友好合作框架協議

中評社北京7月25日電／據大公報報導，友好城市、友好學校、友好社區見得多了，但友好步行街還是第一次聽說。七月二十日，香港廟街與深圳東門老街簽署友好合作框架協議，促進共同發展。舉行簽約儀式的地點，正是廟街所在的油麻地，當時正舉行“深港文旅交流──中華傳統戲曲慶回歸”活動。



締結友好的步行街，一在香港，一在深圳，均成名已久、粉絲眾多且熱度持續，是港深市民和遊客多年來熟悉和喜愛的步行街。友好步行街跨境合作模式，如何拓展特色商業服務，值得探討。據介紹，其中很快可以成事的是，擬定期邀請深圳東門“網紅”到香港宣傳廟街，讓更多人看到香港文化特色，吸引更多遊客到港旅遊消費。



東門老街是深圳歷史悠久的商圈，鄰近羅湖及福田口岸，交通方便，以六棟仿古建築群，包括光華樓、文山樓、月明樓、西華宮等作為地標，集合美食、購物、玩樂、打卡於一身，是港人赴深游的首選地點之一。在香港各大社交媒體上，隨處可見東門老街的美食推薦和打卡，誘人的煙火氣撲面而來。



除了東門老街，深圳還有多條特色步行街，風格多樣，功能多元，吸引喜歡新鮮感的港青一探究竟，從中感受深圳的獨特魅力和文化氣息。以時尚購物體驗為主的萬象天地商業街，潮流電子產品薈萃的華強北商業街，主打歐式建築風格的海上世界步行街，坐擁海景和廣闊海濱公園的深圳海岸步行街，以及匯聚高檔餐飲和品牌店的深圳灣大街等，各有各的風采。



在大灣區的其他內地城市，亦有不少步行街遠近聞名，集中呈現商業的繁華和訴說城市的故事。如位於廣州市中心的北京路步行街，日均客流量約為三十五萬人次。又如有“西關商廊”美譽的廣州上下九步行街，有騎樓式建築二百餘間，古色古香，洋溢濃鬱的南粵風情。