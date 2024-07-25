紹興稽中遺址揭開越國都城神秘面紗

中評社北京7月25日電／據光明日報報導，越國時期大型木結構水井、越國時期筏狀地栿建築、越國時期的馬遺骸……經歷5個多月的搶救性發掘，在地下沉睡了約2500年的越國大型建築基址揭開神秘面紗。



在國家文物局近日召開的“考古中國”重大項目重要進展工作會上，發布了四項重要成果，浙江省紹興市稽中遺址最新考古成果位列其中。結合文獻記載，考古專家推測為越國遺存。稽中遺址的考古發現首次在紹興古城內確認越國大型建築基址的存在，並通過考古成果實證了紹興2500年建城史，為探尋越國都城提供了重要線索。



稽中遺址位於紹興市越城區投醪河畔的稽山中學內。相傳投醪河是越王勾踐“臥薪嘗膽”出兵伐吳前，將美酒倒入河中與士卒共享的簞醪勞師之地。7月23日，記者走進紹興稽中遺址考古現場，近距離探訪越國大型建築基址。



“稽中遺址內的木構建築基址規模之大、等級之高、保存之完整，國內罕見。”紹興市文物考古研究所所長李龍彬說，去年9月，在稽山中學改擴建項目施工中發現大型木材並出土相關文物，今年2月，經浙江省文物局報請國家文物局批准，紹興市文物考古研究所開始對該遺址進行發掘，目前發掘面積近3000平方米。



考古現場散落著各種石板、木板、碎瓦，用浸濕的毛氈布蓋著的木頭以及標記著各種數據的土坑……李龍彬用激光筆指著考古探方坑壁，一條條白線標注了戰國、西漢、東漢、唐、宋等多個時期的地層堆積，他接著說道：“這護欄標示的地方，越國遺跡距離地表大約五六米深。”這意味著，現代紹興居民的日常生活面和2500年前的越國古人生活面之間，只隔著6米土層，仿佛一層薄薄的時光塵埃。



考古發掘區內，考古工作者正小心翼翼地清理著一口戰國時期的木壁水井，古井的木壁已被歲月侵蝕，但其精巧的構造和堅固的結構依然可見。而在一旁，一組筏狀地栿安靜地躺在土中，狀似一艘靜臥水上的小舟。這些地栿經碳14測年，絕對年代為距今約2500年，是越國遺存。



類似的古代水井在稽中遺址內目前共發現有18眼，戰國時期的古水井僅此一眼，系木壁結構且首次發現，經碳14測年，井壁絕對年代為距今約2530年，此外還有漢六朝時期磚壁結構水井16眼，民國時期水井1眼。