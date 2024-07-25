第二屆中國非物質文化遺產保護年會觀察

中評社北京7月25日電／據光明日報報導，7月22日，為期3天的第二屆中國非物質文化遺產保護年會在江蘇宜興落下帷幕。雖然江南夏日炎炎，但活動期間，宜興全市累計接待遊客58.69萬人次，超過16萬名觀眾湧入窑湖小鎮，沉浸式體驗非遺大集，感受非遺魅力。



守正創新，保護傳承再上新台階



夜色微瀾，群山如黛。開幕式上，由無錫市歌舞劇院帶來的《錫綉芳華》通過曼妙的舞姿將國家級非遺代表性項目無錫精微綉呈現在觀眾面前，讓人仿佛置身煙雨江南。



2024年是我國批准《保護非物質文化遺產公約》20周年，現已建立起具有中國特色的國家、省、市、縣四級的名錄體系，共有43個項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名册，居世界第一。截至2024年1月，我國共有各級非遺代表性項目超過10萬項，其中國家級非遺代表性項目1557項。



近年來，全國各地精心利用好非遺，推進非遺與旅遊深度融合，打造更多非遺工坊、體驗空間和特色景區，推廣“非遺＋直播”“非遺＋文創”“非遺＋展會”等新業態新模式，讓非遺“飛入尋常百姓家”。目前，無錫非遺代表性項目379項、傳承人587人，2023年非遺及周邊產業銷售規模超250億元，帶動就業16.5萬人，尤其是“宜興紫砂陶製作技藝”項目被評定為“國家級非遺代表性項目優秀實踐案例”。



“我們都知道宜興紫砂壺，宜興陶瓷的歷史文化積澱非常深厚，而且整個產業鏈非常完善。”中國非物質文化遺產保護協會會長王曉峰說，此次非遺大會選擇在窑湖小鎮舉辦，不僅因為這裡擁有10萬平方米的國際會展中心，具備探索“文旅＋會展”的硬件基礎，更重要的是看中了宜興深厚的文化“軟實力”。