奧運大幕將啟　中國蓄勢待發

中評社北京7月25日電／據光明日報報導，巴黎奧運會的大幕即將拉開，中國體育代表團的各支隊伍近日紛紛從國內或其他集訓地出發，奔赴法國巴黎。其中中國乒乓球隊、跳水隊、游泳隊、體操隊、羽毛球隊、射擊隊、女子排球隊等已經在法國開始了奧運前的最後集訓。中國運動員正積極調整狀態，以昂揚的鬥志和飽滿的精神狀態，向自我發起挑戰，向夢想發起衝刺，朝著“更快、更高、更強—更團結”的目標邁進。



7月21日凌晨，中國跳水隊從北京出發，開啟奧運征程。



中國跳水隊臨行前，教練員和運動員共同切開了壯行蛋糕，蛋糕上面寫著“共赴巴黎 築夢賽場”的字樣，現場氣氛十分熱烈。跳水隊隊員全紅嬋表示：“希望我們去參加比賽的所有人都能站上領獎台，永遠都向前走，距離冠軍越來越近。”



與跳水隊同時出發的還有中國射擊隊，這兩支同天出發的隊伍將力爭為中國隊取得開門紅。



北京時間7月27日，巴黎奧運會開幕式結束後不到10小時，跳水和射擊比賽就將上演精彩角逐。首先比拼的是射擊10米氣步槍混合團體和跳水女子雙人3米板兩個項目。



根據比賽賽程，10米氣步槍混合團體是本屆奧運會首金誕生的項目。與過往多屆奧運會一樣，中國射擊隊將繼續向首金發起衝擊。中國射擊隊在10米氣步槍混合團體項目上獲得滿額參賽席位，黃雨婷／盛李豪、韓佳予／杜林澍這兩對組合將攜手出戰。



將在27日開戰的還有游泳比賽。中國游泳隊在結束了上海集訓後，已於7月5日抵達法國。抵達後，整支隊伍在巴黎進行了適應性訓練。



中國游泳隊有張雨霏、葉詩文、李冰潔、楊浚瑄、湯慕涵和汪順6位奧運冠軍，是巴黎奧運會中國代表團奧運冠軍最多的隊伍。在巴黎奧運會周期，中國游泳隊的幾位名將狀態穩定，與此同時後起之秀強勢崛起，兩名出生於2004年的小將潘展樂和唐錢婷在今年世錦賽表現搶眼。