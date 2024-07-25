中央歌劇院亮相薩爾茨堡音樂節

中評社北京7月25日電／據光明日報報導，繼今年2月在維也納金色大廳成功舉辦“春之聲”中國新年音樂會後，中國中央歌劇院日前再次受邀來到奧地利，在莫扎特故鄉薩爾茨堡舉辦的薩爾茨堡音樂節開幕慶典上舉辦中外經典歌曲專場音樂會。



薩爾茨堡音樂節由薩爾茨堡音樂節基金會主辦，自1920年創立以來，已發展成為世界上最重要且最負盛名的古典音樂節之一。每年夏季，來自全球的頂尖指揮家、演奏家和歌唱家匯聚薩爾茨堡，呈現一系列高水平的歌劇、戲劇和音樂會。作為藝術和文化交流的平台，薩爾茨堡音樂節為全球文化交流作出了突出的貢獻。



中國中央歌劇院此次受邀參加沙爾茨堡音樂節開幕慶典，成為近年來首個受邀參加音樂節的中國主要藝術機構。作為音樂節的一部分，7月20日，中央歌劇院在具有特別歷史意義的薩爾茨堡騎士大廳進行了專場演出。歷史上，這裡是莫扎特創作和演繹早期作品的重要場所之一。中央歌劇院院長劉雲志率領6位藝術家為觀眾呈現了一場非凡的音樂盛宴。現場觀眾反應熱烈，座無虛席，很多人只能站立欣賞。其中，劉雲志演奏的小提琴獨奏曲《太陽照在塔什庫爾幹》行雲流水，一氣呵成。精湛的演奏技藝、優美而熱情的東方旋律深深打動了現場的每一位聽眾，成為本場演出的高光時刻。



中國中央歌劇院成立於1952年，是中國文化和旅遊部直屬的藝術機構，以其高水平的歌劇製作和表演在國際上享有盛譽。