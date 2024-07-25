康緣藥業：研發始終是公司發展重中之重

中評社北京7月25日電／據新華社報導，作為中藥創新藥龍頭企業——康緣藥業，一直以來積極以科研創新、智能製造、合規運營等為抓手，在公司經營管理各個方面深化改革，積極踐行高質量發展。



作為創新中藥企業，康緣藥業始終將研發立為公司發展的重中之重。康緣藥業副董事長、現代中藥研究院執行院長王振中介紹說，目前康緣已經建成連雲港、南京、上海等多處科研基地，建有中藥制藥過程控制與智能製造技術全國重點實驗室、中成藥智能製造國家地方聯合工程研究中心等國家級科研平台，獲發明專利授權600多件，承擔國家及省級以上重大科技項目40多項，擁有中藥新藥53個，榮獲國家技術發明二等獎1項、國家科技進步二等獎3項、中國專利金獎2項，連續多年位列“中國中藥研發實力排行榜”第一。在科技創新上，康緣藥業一直站在中醫藥創新引領醫學革命的角度來思考，不斷釋放科技創新發展新動能。



經過多年努力，立足國家級科研平台，康緣藥業做了很多行業突破：創建以功效成分群為關鍵質量目標的智能製造技術體系，突破關鍵技術。



“從公司角度來說，是基於業務高質量健康發展的需求；從行業角度來說，專業學術也是醫藥從業人員的使命所在、價值所在。”康緣藥業總經理楊永春說。之所以有業務發展需求，是因為康緣產品的一系列科學理論、科研創新和新技術應用，需要讓更多的醫療從業人員瞭解。康緣在行業首次提出了以功效物質為核心的中成藥解碼理論，為中藥制藥過程“控什麼”“如何控”提供理論基礎。“比如我們的‘解碼中藥’‘功效成分群辨識’和‘基於全過程質量控制的中藥智能製造’，通過這些理論技術，保障了藥品的有效性、穩定性、一致性，熟知、解釋這些理論點，會讓一線從業人員更有信心應對疾病。”要用現代科學通俗易懂的語言，來解讀創新中藥的原理。



從行業角度來說，我們的客戶是廣大醫護人員，是廣大患者。我們的產品需要向臨床一線人員做專業精準的介紹，而且康緣的創新中藥面對的不僅僅是中醫醫生，還有更廣大的西醫醫生，要跟他們說明白、講清楚中醫藥療效，把康緣獨家創新中藥的學術信息和臨床價值精準傳遞給醫生，幫助中醫和西醫的醫生都更好地理解創新中藥、認可創新中藥。



同時，康緣將員工素質提升作為學術探索的另一個有效路徑，依托公司內部的“潘醫生工程”，康緣對一線員工開展了常態化、系統化、專業化的學術培訓。“通過潘醫生工程的學習，公司內部員工都收穫很大，市場一線同事借助此學術專業平台，通過自身學習，不斷轉變為康緣創新醫藥專業信息提供者，轉變為最佳診療方案的提供者。”康緣藥業副總經理潘宇介紹說。