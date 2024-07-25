美敦力將攜近百款創新科技七赴進博之約

中評社北京7月25日電／據新華社報導，2024年7月24日，在第七屆中國國際進口博覽會（以下簡稱“進博會”）展前供需對接會上，全球醫療科技企業美敦力宣布，今年將攜近百款創新產品和解決方案參展本屆進博會。今年正逢美敦力全球創新75載及在華發展35周年，延續“美進一步，不凡與共”周年主題，在本屆進博會上，美敦力將首次展出7款新質創新產品，同時10餘款溢出明星產品也將再次亮相。為生命所需，美敦力乘進博之風，為更多中國患者帶來創新、優質、可負擔的醫療解決方案，共築生命健康，創造不凡改變。



進博會是匯聚全球新質創新、鏈接世界科技成果的重要舞台。作為連續七屆參加進博會的“全勤生”，今年，美敦力將展示其在心臟及血管、醫療外科、神經科學、糖尿病四大醫療領域近百款創新產品及技術。



在展前對接供需會上，3款首展產品率先亮相，包括亞太首展——治療帕金森病、特發性震顫，肌張力障礙和癲癇的Percept RC植入式可充電腦深部神經刺激器，其內置BrainSense大腦感知技術，可實現在治療的同時捕捉腦電信號。同時在“黑科技”開放壽命及快充電池技術，及具有感知功能的方向性電極系統SenSight的加持下，助力實現個體化的治療方案。另一款亞太首展——SynchroMed III 植入式藥物灌注泵通過鞘內導管直接向脊髓蛛網膜下腔精準灌注藥物，用於治療癌痛、其他慢性疼痛及痙攣。



中國首秀——Nitron CryoConsole Cardiac Cryoablation System，新一代冷凍消融儀，配合球囊型和局灶型冷凍消融導管治療各種快速性心律失常。這是一款高度智能化的心臟電生理手術設備，可實時捕獲冷凍消融手術數據並在術後自動導出消融摘要與數據曲線，助力醫生科研；設備內置可保存最多8位術者的手術習慣和偏好數據。同時，該產品配有可選的遠程遙控手柄或腳踏，方便醫生同步操作，簡化了導管室工作流程，大大提高了手術便利度。