上半年中部地區5G建設和應用領先

中評社北京7月25日電／據新華社報導，近日，工業和信息化網站發布2024年上半年通信業經濟運行情況。數據顯示，上半年，移動電話用戶規模穩步增長，5G用戶數快速發展。



截至6月末，三家基礎電信企業及中國廣電的移動電話用戶總數達17.77億戶，比上年末淨增2401萬戶。其中，5G移動電話用戶達9.27億戶，同比增長34.9%，比上年末淨增1.05億戶。5G移動電話用戶占移動電話用戶的比重為52.4%，占比較一季度提高2.6個百分點。



根據公布的數據，截至6月末，中部地區在5G應用與建設方面居前列。在5G用戶方面，東、中、西部和東北地區5G移動電話用戶分別達4.06億、2.19億、2.41億、0.61億戶，占本地區移動電話用戶總數的比重分別為52.9%、52.9%、52%、49.5%。在5G基站建設方面，東、中、西部和東北地區5G基站分別達到174.1萬、88.7萬、104.3萬、24.5萬個，占本地區移動電話基站總數的比重分別為34%、34.6%、30.5%、31.6%。



從6月電話用戶分省情況看，5G用戶占移動電話用戶比重排名前三的地區為寧夏、青海、海南，占比分別為59.2%、58.7%、56.8%，排名後三位的地區為廣西、遼寧、上海，占比分別為49.4%，47.0%、46.8%。



在5G網絡建設方面，截至6月末，5G基站總數達391.7萬個，比上年末淨增54萬個，占移動基站總數的33%。其中，京津冀、長三角地區5G基站分別達到36.7萬、76.7萬個，占本地區移動電話基站總數的比重分別為35.4%、34.5%，占比均高於全國平均水平。



