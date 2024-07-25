“清宮正骨”傳承人：願造福更多海內外患者

中評社北京7月25日電／據大公報報導，正骨是古代醫學“十三科”之一。中醫正骨指用推、拉、按、捺等手法治療骨折、脫臼等疾病。中醫正骨流派繁多，其中清宮正骨是目前發展較為全面且具有一定規模的流派，被列為第一批國家級非物質文化遺產。“機觸於外，巧生於內，手隨心轉，法從手出”，清宮正骨流派第七代傳承人，北京市豐盛中醫骨傷專科醫院院長齊越峰希望憑借自己不斷努力發揚清宮正骨技藝，“更多與港澳台和海外的同仁切磋交流，讓中醫正骨走向世界，造福更多海內外患者。”



清宮正骨流派代表性傳承人、中國中醫科學院首席科學家、全國首屆名中醫孫樹椿教授是齊越峰的恩師，也是第一批國家級非物質文化遺產“中醫正骨療法”代表性傳承人，師從清宮上駟院綽班處傳人劉壽山。作為孫樹椿嫡傳弟子，齊越峰曾跟隨孫樹椿教授學習多年，在言傳身教中對清宮正骨這一國家級非遺文化有了深刻的認知。



手法講“輕柔透巧” 操之有聲即愈



在跟隨孫樹椿教授學習之前，齊越峰就已對清宮正骨流派有所耳聞，“清宮正骨流派源遠流長，拜師之後，師父跟我詳細講了清宮正骨流派的起源和發展。”明末清初戰亂時期，滿蒙八旗兵在跟明王朝作戰過程中，時常發生骨折脫臼、跌打損傷，使得善於接骨按摩的蒙古骨傷醫生備受青睞。《清史稿》卷二百八十九記載：天命中有患臂屈不能伸者，令先熱鑊熏蒸然後斧椎其骨，操之有聲即愈。”



據齊越峰介紹，清代乾隆年間，朝廷對上駟院負責正骨按摩的蒙古傷科醫生極為重視，清宮正骨的重要典籍《醫宗金鑒·正骨心法要旨》被上駟院作為重要典籍。道光初年，上駟院綽班處正式成立，成為清朝宮廷內唯一骨傷科醫療機構。



而讓齊越峰最為記憶猶新的，是2008年上駟院綽班處宮廷正骨入選國家非物質文化遺產保護名錄。清宮正骨以治療跌打損傷為基礎，堅持“輕巧柔和”的手法治療為主，中藥藥物治療為輔，在治療筋傷、骨折、腰頸疾病等方面有獨到之處，“清宮正骨傳承到我這一代已經是第七代”。