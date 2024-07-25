富權：民進黨鬧內訌，國民黨有機會拿下台南市

中評社香港7月25日電／澳門新華澳報25日發表富權文章：民進黨鬧內訌，國民黨有機會拿下台南市。以下為文章內容。



民進黨這次“全代會”中的中執委和中常委選舉，有兩個事態展現了部分黨代表或中執委對黨主席賴清德的強烈不滿。其一是已經被開除出“正國會”，看似無法參與配票運作的陳亭妃，竟然在中執委選舉中獲得全場最高的二十二票，隨後在中常委選舉中，雖然只得兩票，但籍著抽籤的運氣，簽中中常委，讓賴清德和“正國會”會長林佳龍直氣得吹鬍碌眼。其二是當選為中執委的桃園市議員呂林小鳳，本來按照“新潮流系”事前的配票規劃，在中常委選舉中投票給賴清德“台南幫”的林宜瑾，但在投票中，她卻故意投廢票，在蓋印給林宜瑾的同時，卻又以指模按給自己而形成廢票，讓林宜瑾只得兩票，以表達對賴清德為首的“新潮流系”完全不在乎桃園市團隊，尤其在前市長鄭文燦涉貪被捕後，“新潮流系”冷眼旁觀不幫忙，甚至還在這次“全代會”中落井下石的不滿。而在隨後的中常委選舉抽籤中，林宜瑾運氣欠佳而抽中空簽，讓具有三席實力而且歷屆也是獲得三席中常委的“新潮流系”，丟了一席。



如果說，呂林小鳳的投廢票，是發洩對賴清德和“新潮流系”的強烈不滿，還帶有一定的“公共性”的話，那麼，陳亭妃的強要參選中常委，就純粹是“挪火為自己煮食”，亦即是要為自己在二零二六年的“九合一”選舉中爭取代表民進黨出選台南市長而戰。這是因為，自己已經為參選台南市長謀劃多年，但受到“新潮流系”的狙擊。而她自己在擔任台南市議員時，曾經為此而與“新潮流系”的市長賴清德“不對盤”。直到最近，她仍然緊盯台南市發生的槍案等，在臉書上批評“老台南市長”賴清德。但賴清德卻要扶持自己的子弟兵林俊憲參選台南市長，陳亭妃就擔心賴清德會在中常會決策時，作出“沒收”台南市長初選的決定，因而堅持要繼續參選中常委，以防止賴清德“奧步”。但“正國會”沒有繼續籌劃推薦她參選中執委和中常委，於是她就自行登記報名參選中執委，意圖在此基礎上進一步參選中常委。林佳龍為了向賴清德“輸誠”，決定將陳亭妃開除出“正國會”。但陳亭妃卻是“打不死的九頭鳥”，硬生生地在沒有派系支持下當選了中常委，而原來有兩席中常委實力的“正國會”，卻也因此而丟失了一席，估計是讓首次參選的“民主活水”“冷手執個熱煎堆”。

