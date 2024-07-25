月球樣品研究，期待幾何？

中評社北京7月25日電／據光明日報報導，月球，這顆距離地球最近的天體，是人類邁向星辰大海必須跨越的地方。



2024年6月25日，嫦娥六號返回器攜帶來自月球背面的月球樣品，在內蒙古四子王旗預定區域安全著陸，標誌著探月工程嫦娥六號任務取得圓滿成功。1935.3克，這是人類第一份來自月球背面的樣品！此前，人類在月球上進行了10次樣品采集，但都是在月球正面。這也是我國采集到的第二份月球樣品。2020年12月，嫦娥五號帶回約1731克月球正面樣品，科研人員對樣品開展了多項研究。



月球樣品能為我們揭曉什麼秘密？令人期待。



月背采樣有什麼不一樣



在嫦娥六號之前，人類共進行過10次月球采樣：蘇聯3次，美國6次，以及我國嫦娥五號1次，均為月球正面。



嫦娥六號是嫦娥五號的備份，最初的目標也是月球正面采樣。但隨著嫦娥五號在月球正面成功采樣並返回，嫦娥六號的目的地也發生了變化——月球背面。這顯然更具挑戰性。一方面，人類對月球背面瞭解更少，月背采樣面臨更多無法預知的風險；另一方面，受到月球自身的遮擋，處於月背的探測器無法與地球直接通信。因此，嫦娥六號在月背著陸和采樣，需要鵲橋二號中繼星提供通信“中轉站”服務。



嫦娥六號采樣和封裝過程中，科研人員會在距離月球38萬公里外的地面實驗室，根據鵲橋二號中繼星傳回的探測器數據，對采樣區的地理模型進行仿真，並模擬采樣，為嫦娥六號的采樣決策和各環節操作提供支持。通過這種“人機協作”方式，輔助嫦娥六號及時研判控制鑽取風險，現場決策後續動作。



但是，萬一中繼星和地面失去聯繫，怎麼辦？



據嫦娥六號任務總設計師胡浩介紹，科研人員設計了很多預案。其中一個是，提高嫦娥六號探測器的“自主技能”——一旦中繼星出現問題，嫦娥六號探測器可以自主開展活動，自己給自己下達程序化指令，包括鑽取、提升、起飛等，自主判斷和執行。



當然，這個預案最後沒有用上，地月之間的中繼通信一直很暢通。不過，采樣過程仍然讓大家“提心吊膽”。



與嫦娥五號一樣，嫦娥六號也有兩種采樣方式：一是表取采樣，用機械臂攜帶采樣裝置采集月球表面的土壤；二是鑽取采樣，用一根鑽杆鑽入月球表層預定深度，采集較深層的土壤。



相比表取，鑽取的難度和不確定性更大。嫦娥六號著陸後，不能挪動位置，鑽取過程如果碰到堅硬的岩石，不可能換地方再鑽。但也不能輕易放棄，因為鑽取確實十分有必要——從月球表面到深部，月壤的物質組成、粒度等性質有很大差異，不同深度的月壤記錄的月球科學信息也不同。



為了確保“鑽得動”，航天科技集團五院研製團隊開展了大量地面試驗與仿真分析。他們結合月壤特性，設計了一種獨創鑽頭，並通過對比多種設計方案，確定取芯機構方案以及相應構型，使其具備高硬度岩石的鑽進能力。



不過，科研人員終究無法預測所有情況。在鑽進1米多一點後，嫦娥六號遇到了狀況。“經過專家們一致判斷，覺得可能是有石頭卡在那了。”胡浩說。這個石頭確實很硬，是繼續鑽，還是停止？一直鑽下去，也不是不行。但是，“再鑽下去可能會把前面鑽的一些成果丟掉。”胡浩說，嫦娥六號在月球上的工作時間是有限的，能量也是有限的，“再鑽可能就影響到後邊的任務”。這也正是月球背面采樣，以及航天探索的魅力——在太空中，總會有不期而遇的“意外”發生。



權衡之下，停止鑽取，開始采樣。儘管沒有達到預想的鑽取深度，但通過表取和鑽取的配合，嫦娥六號仍然采集到了1935.3克月球背面樣品。“我們的目標是兩公斤月壤，容器設計就這麼大，再多也裝不下。”胡浩說。