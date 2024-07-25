拜登：將火炬傳遞給新一代　團結國家最佳方式

中評社香港7月25日電／美國總統拜登周三在白宮橢圓形辦公室發表全國演說，強調放棄競選連任是目前“最好的決定”，因為能團結國家，呼籲全國團結一致並捍衛民主。他強調，最好的前進之路，是將火炬傳遞給新一代，這是團結國家的最佳方式。



81歲的拜登在6月27日的辯論中表現受批評，民主黨內一直要求他退選，至21日拜登宣布放棄競逐總統一職。



星島網報導，拜登這次發表自宣布退選以來首場全國講話，歷時約10分鐘，說明他為何退選，以及聚焦未來發展，包括他將如何完成剩餘任期。他指出，退出白宮選戰是為了協助治癒及團結民主黨，以贏得大選。他強調：“沒有什麼可以阻止拯救我國民主的，包括個人野心。” 因此他將讓位給另一位候選人來領導。他也讚揚接替他出馬競選總統的副總統賀錦麗“堅強”、“有能力”。他稱如今將由美國人民決定這次大選結果。



他說：“這是關於‘我們人民’，我們永遠不能忘記這點。我已經決定了，最好的前進之路是將火炬傳遞給新一代，這是團結我們國家的最佳方式。”



事實上，在演說一開始，他就先提到美國歷任總統，包括“讚揚傑弗遜寫下了領導美國的不朽話語；華盛頓展示總統不是國王，以及林肯懇求我們拒絕惡意；羅斯福激勵我們拒絕恐懼。而我尊敬這個辦公室，但我更愛我的國家”。



拜登稱這個國家有容納新聲音的空間。他說：“我們有讓人累積多年公職生涯經驗的時間與空間，也有讓新的聲音、嶄新的聲音，沒錯，更年輕的聲音發聲的時間與空間。” 他指出，退出白宮選戰是為了“團結我的政黨”。他說：“我尊敬這個職位，我更愛我的國家。能擔任你們的總統，是我這一生的榮幸。但是，在捍衛危在旦夕的民主方面，我認為這比任何頭銜都更重要。我在為美國人民服務時汲取力量並感到喜悅，但完善我們國家的神聖任務不是關於我，而是關於你們大家、你們的家庭和你們的未來。”



拜登說，美國人在即將來臨的選舉中，面臨許多選擇，“美國必將在前進或後退、希望與仇恨、團結與分裂之間做出選擇。我們必須做出決定：我們是否仍然相信誠實、正直和尊重？自由、正義、民主？” 他表明，將在任期最後6個月繼續為自己優先事項而奮鬥，稱希望改革最高法院，因為這對國家民主至關重要。此外也提到前總統特朗普對美國民主構成的威脅。



拜登在談話最後提到了自己的童年以及困擾一生的口吃問題，並感謝美國人民給他服務的機會。他說：“我的美國同胞們，為這個國家服務50多年是我一生的榮幸。地球上沒有任何其他地方，能讓一個出身卑微的賓州斯克蘭頓和特拉華州克萊蒙特的口吃孩子，坐在橢圓辦公室的堅毅桌後方並成為美國總統。”