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越南為已故越共中央總書記阮富仲舉行國葬
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2024-07-25 14:10:22
中評社北京7月25日電／據央視新聞報導，當地時間7月25日7時，已故越共中央總書記阮富仲的國葬開始舉行。吊唁儀式在位於越南首都河內的國家殯儀館、位於胡志明市的統一宮和阮富仲的家鄉河內市東英縣東會鄉同時舉行。國葬將持續至26日下午。
越共中央保健委員會19日發布消息，越共中央總書記阮富仲當天因病逝世，享年80歲。
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