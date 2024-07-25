最新民調：烏克蘭民眾厭戰情緒升溫

中評社北京7月25日電／據大公報報導，綜合路透社、CNN、《新聞周刊》報導：基輔國際社會學研究所23日公布的最新民調顯示，烏克蘭民眾厭戰情緒加強，同意為早日結束俄烏衝突而放棄部分領土的受訪者比例從去年5月的10%大幅上升至32%。一名退役烏克蘭士兵表示，戰爭造成的嚴重損失與西方援助的不確定性打擊了烏方士氣。美媒指出，烏克蘭第一大軍援國美國和第二大軍援國德國均可能削減援助。在此背景下，烏總統澤連斯基開始改變立場，23日呼籲“盡快結束戰爭”。



基輔國際社會學研究所23日公布一項民調結果，顯示多達32%的烏克蘭民眾支持為早日結束戰爭而放棄部分領土。去年5月，僅有10%的受訪者願意做出這種讓步，但隨著衝突持續，這一數字不斷上升。與此同時，主張在任何情況下都不放棄領土的受訪者從去年5月的84%降至55%。此次民調於今年5月16日至22日以電話採訪的形式進行。



防務分析師、退役烏克蘭士兵科瓦倫科表示，烏軍在戰場上蒙受嚴重損失，烏方“收回所有被占領土”的士氣正在衰退。他指出：“（烏克蘭）軍隊已轉向防禦，缺乏展開反攻的能力。儘管西方承諾堅定不移地援助烏克蘭，但援烏前景的不確定性似乎越來越大。”



澤連斯基改口籲結束戰爭



澤連斯基23日會晤到訪基輔的梵蒂岡國務卿帕羅林時表示：“所有人都明白，我們必須盡快結束戰爭，以避免使更多人失去生命。”俄媒指出，這與烏方今年3月的態度相比有明顯轉變。當時教宗方濟各呼籲烏克蘭展現出“舉白旗的勇氣”，與俄羅斯進行談判，但烏方拒絕接受。



澤連斯基日前還在發表全國講話時建議俄羅斯派代表團出席第二次“烏克蘭和平峰會”。今年6月首次“和平峰會”召開時，澤連斯基拒絕邀請俄羅斯，並強調衹有當俄軍全部撤離烏克蘭之後，基輔才會與莫斯科談判。美媒分析稱，澤連斯基改變態度，是因為烏克蘭目前面臨前線戰況不利和西方盟友援烏前景不明兩大嚴峻挑戰。

