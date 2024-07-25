大公報：保護費也加價　特朗普預言震撼台島

中評社北京7月25日電／據大公報報導，正當美國前總統、共和黨總統候選人特朗普遭槍擊成為台灣民眾的談資時，特朗普公開要求台灣支付“保護費”的講話又迅速吸引了台灣社會的注意力。特朗普接受美國媒體採訪時稱，“台灣為我們做了什麼？我們多年來保護台灣，他們卻偷走了我們的芯片事業……我不確定我們繼續（保護）下去還有什麼意義”。他直言，“要美國提供保護，台灣應該付錢”。美國媒體還說，特朗普對於“保衛台灣”一事態度冷淡，其中一個原因是他認為要保護一個相距十萬八千里的小島實在非常困難。



特朗普這番講話對台灣當局而言顯然不是一個好消息。由於外界認為他當選下一任美國總統的機率頗高，所以其講話也被視為上台後的政策風向標。他最近要台灣交“保護費”的講話雖然只是“媒體專訪”，但足以令民進黨當局坐立不安。多年來，台灣地區向美國交的“保護費”還少嗎？據統計，過去40多年，美國對台軍售超過100次，總額超過700億美元（約5500億港元）。僅是特朗普任內4年對台軍售就多達11次，總額逾150億美元，超過了其前任奧巴馬政府8年對台軍售總額140億美元。但特朗普卻還說“台灣為我們（美國）做了什麼？”言下之意，即嫌台灣向美國交的“保護費”不夠：“要加價”。看來，倘若他再次當選美國總統，台灣今後不僅僅是“大出血”，而是恐怕要被榨幹了。



其實，台灣方面以向美軍購的方式向美國交“保護費”，早已“習慣”，也早已“麻木”。如果用更多的錢能買得美國的所謂“保護”，民進黨當局必會絞盡腦汁，但問題是，從特朗普的講話來看，他把“台灣問題”視為一種“交易”。與其他美國總統不同，特朗普出身商人，在對台問題上，除了有政治考慮，還有“商業考慮”。相較於台灣地區交的“保護費”，如果他獲得了其他更好的籌碼和回報，那是否會棄台灣而去？他擔任美國總統時就曾把台灣比喻成“筆尖”、把中國大陸比作“巨大的桌面”。此舉一度令民進黨當局如坐針氈。



此外，特朗普一向主張把製造業拉回美國，如此他又怎會放過被視為“護台神山”的全球晶圓代工龍頭台積電呢？其一句“他們（台灣）偷走了我們的芯片事業”就令台積電於本月18日在台灣的股價應聲下跌，開市即跌破新台幣1000元大關，市值縮水逾新台幣1萬億元。其實，為了安撫美國政府，台積電近年已在美國投資設廠，但特朗普對此顯然並不滿意。島內輿論估計特朗普若上台可能會要求台積電整個搬去美國，包括最先進的制程和研發，從而徹底掏空台灣。



上一次特朗普參選美國總統，民進黨當局“押寶”特朗普，不知這一次如何應對？