海外網評：《北京宣言》為巴帶來和平希望

中評社北京7月25日電／據海外網報導，7月21至23日，巴勒斯坦14個派別高級別代表在北京舉行和解對話。巴各派簽署了關於結束分裂，加強巴勒斯坦民族團結的《北京宣言》，並在宣言中同意組建臨時民族和解政府，開展加沙重建。中共中央政治局委員、外交部長王毅在對話會閉幕式上針對當前加沙衝突困境提出“三步走”的中方倡議，為飽受苦難的巴勒斯坦人民帶來了寶貴希望。



加沙地區亟需停火止戰和人道主義救援。據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門7月22日發布的最新數據，去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成逾3.9萬人喪生、超8.9萬人受傷。新一輪巴以衝突已經造成大量平民傷亡和人道主義災難，並呈現出擴大外溢趨勢。停火止戰，避免更嚴重的生靈塗炭、向加沙地區民眾人民提供必需的人道主義援助，恢復加沙地區基礎生存資源供應刻不容緩。中國已經多次敦促以色列立即停止各種對加沙民眾的集體懲罰，停止將饑餓作為武器。同時國際社會也需要在停火止戰問題上進一步加強合作，盡早拿出實際舉措，防止地區衝突進一步加劇擴大，進而影響中東及世界的和平穩定。有重要影響的國家也應為停火止戰作出真誠努力，避免加沙地區的人道主義災難進一步發酵加劇。



“巴人治巴”是加沙戰後重建的基本原則。自2007年哈馬斯和法塔赫在加沙地帶爆發大規模武裝衝突後，巴內部各派別分裂已經十餘年。因此，此次對話會最重要的共識就是實現巴所有14個派別的大和解、大團結，最突出的亮點就是圍繞加沙戰後治理、組建臨時民族和解政府達成一致。組建巴勒斯坦臨時民族和解政府作為最大亮點，需要法塔赫、哈馬斯以及所有巴勒斯坦派別共同用一個聲音說話，讓正義之聲才能更加響亮；需要巴各派在內部和解進程中始終堅定信心，不斷凝聚共識，有效推動符合通過合法的大選並採取務實舉措組建新的全國委員會，由巴勒斯坦人開展加沙地區的戰後重建。聯合國秘書長古特雷斯對《北京宣言》的簽署表示歡迎，其發言人迪雅裡克對媒體表示，古特雷斯認為“所有邁向團結的努力都值得歡迎和鼓勵。”參與簽署宣言的巴勒斯坦民族倡議秘書長巴爾古提在接受半島電視台採訪時表示，《北京宣言》比近年來任何其他協議“更為深入”，組建聯合政府的舉措尤其重要。

